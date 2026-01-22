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  1. Новосибирск
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Чё попало шоу

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Еда

Про событие

«Чё попало шоу» с командой «Им так Проще» — это импров-шоу, где нет сценария и заготовок, а есть только ты и твои идеи, которые на твоих глазах превращаются в историю. В программе вечера — этюды короткой формы и 100% импровизация. Ты сможешь выйти на сцену и стать частью шоу. Всё происходящее будет зависеть только от тебя. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. Можно забронировать столик по телефону. Входной билет: 450 рублей, ближе к дате цена увеличивается: с 20 января — 500 рублей, в день мероприятия — 550 рублей.

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