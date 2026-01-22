«Чё попало шоу» с командой «Им так Проще» — это импров-шоу, где нет сценария и заготовок, а есть только ты и твои идеи, которые на твоих глазах превращаются в историю. В программе вечера — этюды короткой формы и 100% импровизация. Ты сможешь выйти на сцену и стать частью шоу. Всё происходящее будет зависеть только от тебя. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30. Можно забронировать столик по телефону. Входной билет: 450 рублей, ближе к дате цена увеличивается: с 20 января — 500 рублей, в день мероприятия — 550 рублей.