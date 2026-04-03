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ЧБ

Арт Ель
улица Романова, 23

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка чёрно-белой фотографии — лаконичный и точный проект, посвящённый выразительности монохромного изображения. «ЧБ» — это разговор о форме, свете и смысле без отвлекающих деталей. Отказ от цвета позволяет авторам сосредоточиться на главном: эмоциях, ритме, фактуре и моменте. В экспозиции представлены работы, в которых чёрное и белое становятся не противоположностями, а равноправными участниками визуального высказывания. На выставке будут показаны 162 фотографии, объединяющие разные жанры и подходы — от портрета и уличной фотографии до архитектурных и концептуальных серий. Каждая работа предлагает зрителю собственную точку зрения и пространство для интерпретации.

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