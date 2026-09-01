Знаменитая повесть американского писателя Ричарда Баха, переведённая на 33 языка, будоражившая молодые умы ушедшего века актуальна и поныне. Ведь каждому рано или поздно предстоят поиски своего места в жизни, необходимость принятия решений, а возможно — и осознание собственной уникальности. Среди тысяч чаек, которые заняты лишь борьбой за еду и власть, Джонатан кажется безумцем: его не интересует ни пища, ни почёт. Больше всего на свете он любит летать. Любовь ведёт Джона по тернистому пути, на котором он взлетает и падает, изучает себя и обучает других...