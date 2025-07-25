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  1. Новосибирск
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Changers

100 квадратов
Ядринцевская улица, 37к1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Приходи на открытие выставки, будет публичная программа: экскурсия, мастер-классы, танцы. Представь, что у тебя есть возможность погрузиться в историю, не используя смартфон. Ты сможешь ощутить атмосферу сотворения того, что в корне изменило отношение ко многим вещам в культуре, созданную на основе иллюстраций и комиксов, украшенных яркими граффити. Создай граффити на тему поп и хип-хоп культуры, придумай индивидуальный рисунок на одежде, участвуй в танцевальном джеме! Смори подробнее на фотографии.

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