ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Буду Погибать Молодым

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Все хиты нулевых и девяностых за одну ночь: полное погружение в эпоху бесконечных ночей, кассет с карандашом и музыки свободы. Атмосфера, люди, антураж — всё здесь родом из девяностых. Что тебя ждёт? — Лучшие русские и зарубежные хиты; — Фотозона с легендарным ковром, чтобы запечатлеть этот вечер; — Интерактивы, которые перенесут тебя в то время; — Караоке-зона; — Денди и Сега; — Призы. Welcome drink для первых 50 гостей. Обрати внимание: действует фейсконтроль и дресс-код. Надевай папин олимпос, а если ты девочка — приходи полностью усыпанной блёстками.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста