Все хиты нулевых и девяностых за одну ночь: полное погружение в эпоху бесконечных ночей, кассет с карандашом и музыки свободы. Атмосфера, люди, антураж — всё здесь родом из девяностых. Что тебя ждёт? — Лучшие русские и зарубежные хиты; — Фотозона с легендарным ковром, чтобы запечатлеть этот вечер; — Интерактивы, которые перенесут тебя в то время; — Караоке-зона; — Денди и Сега; — Призы. Welcome drink для первых 50 гостей. Обрати внимание: действует фейсконтроль и дресс-код. Надевай папин олимпос, а если ты девочка — приходи полностью усыпанной блёстками.