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Акустическое безумие с плотностью звучания настоящей рок-группы. Музыканты превращают скромные инструменты в мощный, энергичный саунд, который поднимает на ноги даже самых сдержанных слушателей. Вход свободный, а столик можно забронировать по телефону.
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