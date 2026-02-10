Большое количество опытных комиков и новичков проверяют новые шутки и работают над материалом, а выступить может любой желающий. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.