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Большой ComeBack 2000-х

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь ты перенесёшься во времена золотой клубной эры Новосибирска! Только для тебя — легендарные диджеи и резиденты самых популярных клубов 2000-х снова вместе на одной сцене. DJ's Line up: — Short — Morozz — Dead — Strober — Phanatique — Mike Technic — Marcello — Max Lyazgin — Ritm — Popovich — Lexx — Pioneer — Garage — Dufa — MC Red Ощути настоящий вайб той эпохи, танцуй под хиты, которые любил и любишь до сих пор!

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