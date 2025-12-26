Большой ComeBack 2000-х
Красный проспект, 161
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту ночь ты перенесёшься во времена золотой клубной эры Новосибирска! Только для тебя — легендарные диджеи и резиденты самых популярных клубов 2000-х снова вместе на одной сцене. DJ's Line up: — Short — Morozz — Dead — Strober — Phanatique — Mike Technic — Marcello — Max Lyazgin — Ritm — Popovich — Lexx — Pioneer — Garage — Dufa — MC Red Ощути настоящий вайб той эпохи, танцуй под хиты, которые любил и любишь до сих пор!
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