Спецпоказ и встреча с режиссёром Юлией Трофимовой. Ты сможешь узнать больше о замысле и работе над фильмом, задать вопросы о творческих решениях и съёмочном процессе, а также поделиться впечатлениями и услышать авторский взгляд на только что увиденную историю. О фильме: Марфа — молодая мать, которая в момент жизненного кризиса возвращается в некогда родной дом на отдалённом маяке в Тихом океане. Одновременно с ней у острова появляется кит — существо, символическое для этих мест и мистически связанное с судьбой девушки. Дом и маяк являются для Марфы одновременно местом силы и источником глубокой травмы, уходящей корнями далеко в детство. Когда на остров вслед за Марфой и её сыном Тимошей приезжают её сводный брат Илья и муж Олег, накал событий заставляет Марфу пересмотреть своё прошлое, чтобы предотвратить трагедию в настоящем.