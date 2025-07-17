Это не просто фестиваль... Это сакральный музыкальный ритуал, где каждый риф — удар молота по наковальне преисподнии, каждый бластбит — трепет сердца древнего демона, а каждый скриминг — голос из бездны, взывающий к падшим душам. Истинная тёмная музыка — никакого компромисса. Только сырое, яростное, нефильтрованное зло, вырванное из глубин подполья. Программа этой адской ночи: — Heskain — Батины подштанники — White carnage Приди, и включи свою ненависть. Отключи свой разум. Хаос ждёт тебя! Внимание, будет подорожания билетов 3 июля.