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Bloody Hate Fest

Крафтовый арт-комплекс The Rooks
Коммунистическая улица, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Концерты
Еда

Про событие

Это не просто фестиваль... Это сакральный музыкальный ритуал, где каждый риф — удар молота по наковальне преисподнии, каждый бластбит — трепет сердца древнего демона, а каждый скриминг — голос из бездны, взывающий к падшим душам. Истинная тёмная музыка — никакого компромисса. Только сырое, яростное, нефильтрованное зло, вырванное из глубин подполья. Программа этой адской ночи: — Heskain — Батины подштанники — White carnage Приди, и включи свою ненависть. Отключи свой разум. Хаос ждёт тебя! Внимание, будет подорожания билетов 3 июля.

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