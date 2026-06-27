Благотворительный мур-маркет
проспект Строителей, 21
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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
Место, где ты сможешь поднять себе настроение и сделать мир лучше. Всё очень просто: зашёл за джинсами — помог в покупке лекарств, купил милую чашку — помог оплатить долг в клинике. В итоге: ты с обновками, котики счастливы, волонтёры закрыли долги. Вход свободный. Все собранные средства идут на помощь подопечным «Лапа в ладошке». PS: Фотографий с маркетов нет, поэтому в карусели ты видишь подопечных Лапы.
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