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  1. Новосибирск
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Благотворительный мур-маркет

Арт-резиденция «Юность»
проспект Строителей, 21

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Место, где ты сможешь поднять себе настроение и сделать мир лучше. Всё очень просто: зашёл за джинсами — помог в покупке лекарств, купил милую чашку — помог оплатить долг в клинике. В итоге: ты с обновками, котики счастливы, волонтёры закрыли долги. Вход свободный. Все собранные средства идут на помощь подопечным «Лапа в ладошке». PS: Фотографий с маркетов нет, поэтому в карусели ты видишь подопечных Лапы.

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