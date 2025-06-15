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Big money mic
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Не просто стендап, а комедийная битва, где самый смешной комик вечера получит денежный приз! Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.
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