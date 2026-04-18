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Библионочь: «Книжная Башня»

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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от 0₽ до 400₽
Возраст 0+
Стендап
Игры

Про событие

Общегородское празднование библионочи в Новосибирске, в программе: экскурсии, ярмарка, филологический стендап, поэтический открытый микрофон, викторина, квест. Расписание работы площадки: 17:00 – 00:00 Творческие станции, ярмарка, квест 18:00 Первая экскурсия 20:00 Вторая экскурсия 19:00 Филологический стендап 20:00 Встреча с писателем и соосновательницей издательства «Лампочка» Лией Альман 21:00 Поэтический открытый микрофон На площадке будет несколько событий-сюрпризов, а также местные книжные издательства, специальная литература, интересные спикеры и приглашённые гости. Каждый участник получит сувенир от Башни за прохождение квеста или викторины. Все мероприятия бесплатные, кроме экскурсий – билет можно купить заранее (кнопка «пройти регистрацию»)

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