Общегородское празднование библионочи в Новосибирске, в программе: экскурсии, ярмарка, филологический стендап, поэтический открытый микрофон, викторина, квест. Расписание работы площадки: 17:00 – 00:00 Творческие станции, ярмарка, квест 18:00 Первая экскурсия 20:00 Вторая экскурсия 19:00 Филологический стендап 20:00 Встреча с писателем и соосновательницей издательства «Лампочка» Лией Альман 21:00 Поэтический открытый микрофон На площадке будет несколько событий-сюрпризов, а также местные книжные издательства, специальная литература, интересные спикеры и приглашённые гости. Каждый участник получит сувенир от Башни за прохождение квеста или викторины. Все мероприятия бесплатные, кроме экскурсий – билет можно купить заранее (кнопка «пройти регистрацию»)