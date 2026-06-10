Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. О фильме: Фердинанд устал от брака, работы и бессмысленности своей благополучной буржуазной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится шансом всё изменить: он бросает всё и вместе с ней пускается в бегство на юг Франции. Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр — но чем дальше герои уходят от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать… Перед сеансом программный директор кинотеатра Денир Курбанджанов расскажет, как из комиксов, поп-арта, рекламы и обрывков старых фильмов собрался один из самых свободных фильмов французской новой волны.