Безумный квартирник
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Мастер-классы
Про событие
Настоящее юмористическое кабаре, откровенный интерактив со зрителями и самые жизненные песни на темы о которых порой полезно поговорить. Портал в страну каламбуров и искреннего смеха. Глобальная ржака с полным проникновением!
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