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Белое барокко

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

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от 500₽ до 1000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Музыка наполнит пространство галереи, оживив атмосферу старинными мелодиями. Ты услышишь изысканные произведения эпохи барокко: сочинения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других композиторов в исполнении участников Сибирской школы барочной музыки. Исполнители: – Филипп Нодель (гобой, Москва) – Ксения Ильичева-Гарсиа (теорба, Париж) – Фатима Лафишева (скрипка, Москва) – Яна Мамонова (сопрано, Новосибирск) – Наталья Багинская (орган, Новосибирск) – Анна Недоспасова (клавесин, Новосибирск) – Александр Листратов (виолончель, Москва) – Константин Щеников-Архаров (лютня, Санкт-Петербург) – Йорн Бойзен (дирижёр, Амстердам)

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