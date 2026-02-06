Музыка наполнит пространство галереи, оживив атмосферу старинными мелодиями. Ты услышишь изысканные произведения эпохи барокко: сочинения И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, А. Вивальди и других композиторов в исполнении участников Сибирской школы барочной музыки. Исполнители: – Филипп Нодель (гобой, Москва) – Ксения Ильичева-Гарсиа (теорба, Париж) – Фатима Лафишева (скрипка, Москва) – Яна Мамонова (сопрано, Новосибирск) – Наталья Багинская (орган, Новосибирск) – Анна Недоспасова (клавесин, Новосибирск) – Александр Листратов (виолончель, Москва) – Константин Щеников-Архаров (лютня, Санкт-Петербург) – Йорн Бойзен (дирижёр, Амстердам)