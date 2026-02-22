По-настоящему громко, дерзко и в стиле настоящих байкеров. В этот день самые драйвовые поп-хиты и лучшие рок-баллады всех времен! Неповторимое сочетание мужского и женского вокала, ритмичных барабанов и мощных гитарных рифов. В течение всего вечера и ночи будет работать тату-мастер — можно не только оторваться, но и увезти с собой настоящий след этой ночи! Ну, а если ты придёшь в тематическом дресс-коде (косуха, кожа, бандана...), получишь пенное в подарок. Забронировать столик можно по телефону или на сайте.