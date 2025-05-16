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  1. Новосибирск
  2. События

Б.А.У.

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

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от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вот уже 2025 лет планета Земля каждый год делает виток вокруг звезды по имени Солнце, а Легендарная Металл Группа Б.А.У. делает два витка по просторам нашей необъятной Родины. И каждый раз Б.А.У. стараются порадовать своих слушателей чем-то новым. В этот раз — презентацией альбома, получившего название «Суперспорт». На концертах Б.А.У. тебя ждёт дружественная атмосфера, анекдоты от Лёхи, хороший звук, новые песни, полюбившиеся хиты и возможность приобрести эксклюзивный мерч. Группа выступит с мощнейшим разогревом, группой Infernal Masturbatorium. Настоящие металлисты сыграют для настоящих олдфагов настоящие металл хиты из тёмного прошлого группы Б.А.У.

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