Квиз для женщин про мужчин «Башня в большом городе»
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Еда
Про событие
Есть ли у мужчин слабые стороны? Какая блесна для рыбалки подходит лучше всего? Где находится карбюратор? Если ты знаешь ответы на эти вопросы, тогда этот квиз для тебя. В перерывах между поисками ответов на вопросы о прекрасном поле, можно будет поделиться смешными историями из жизни, сделать пару глотков веселящего напитка и спеть любимую песню Анны Асти во весь голос. Вход только для женщин. Ведущий — мужчина. Количество мест ограничено.
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