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Башня без воды

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

от 150₽ до 400₽
Возраст 0+
Кино
Выставки
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Двухдневный фестиваль на Башне, который пройдёт в рамках Дня города. В этом году город Новосибирск празднует очередную годовщину со дня основания — целых 132 года! Башня, конечно, была построена намного позже, но уже 90 лет она остаётся монументальным сооружением в центре Левобережья. В программе: открытие выставки «Алюминиевые огурцы», экскурсии по водонапорной башне, концерты в акустике, просмотр кино, лекторий, посвящённый истории и моде 80-90х, встреча заката и несколько тематических мастер-классов. А ещё: еда, напитки, граффити и фаер шоу, общение с историками и архитекторами и многое другое. Даты феста: 28 и 29 июня Время: 1 день – 13:00-22:00, 2 день – 15:00-20:00

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