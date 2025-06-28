Двухдневный фестиваль на Башне, который пройдёт в рамках Дня города. В этом году город Новосибирск празднует очередную годовщину со дня основания — целых 132 года! Башня, конечно, была построена намного позже, но уже 90 лет она остаётся монументальным сооружением в центре Левобережья. В программе: открытие выставки «Алюминиевые огурцы», экскурсии по водонапорной башне, концерты в акустике, просмотр кино, лекторий, посвящённый истории и моде 80-90х, встреча заката и несколько тематических мастер-классов. А ещё: еда, напитки, граффити и фаер шоу, общение с историками и архитекторами и многое другое. Даты феста: 28 и 29 июня Время: 1 день – 13:00-22:00, 2 день – 15:00-20:00