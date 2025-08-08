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Барная КИНОмиля

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Летний фестиваль кинобархоппинга. Ты сможешь познакомиться с новыми заведениями и погрузиться в барную культуру. Маршрут состоит из 13 баров Новосибирска, в каждом из которых ты попробуешь напиток в кинотематике. В стоимость билета входит: буклет с картой баров и бланком для заполнения (в каждом баре ты получаешь отметку), возможность попробовать уникальные коктейли и настойки, созданные специально для фестиваля и участие в розыгрыше призов. Сбор заполненных бланков и розыгрыш призов состоится 10 августа в 22:00 в руинпабе Типография.

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