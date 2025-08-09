Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Это новое комедийное шоу, где комики устраивают аукцион и продают твои ненужные вещи, а все вырученные средства с продажи будут перечислены в благотворительный фонд. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди организаторов и они сдвинут столы. Подробную информацию можно узнать по телефону.
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