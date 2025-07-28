Двое скучающих приятелей, Артюр и Франц, одержимы голливудскими гангстерскими фильмами. Знакомство на курсах английского с Одиль приводит к плану совместного ограбления: в особняке её тети спрятана крупная сумма. Коротая время в ожидании удобного момента, троица оказывается в водовороте дружбы, флирта и ревности — пока не вмешивается дядя Артюра, заставляя действовать раньше срока и превращая легкую авантюру в опасное предприятие. Визитную карточку французской «новой волны» обсудит со зрителями Андрей Митин, поэт и историк культуры.