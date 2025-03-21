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Бах: прелюдии для виолончели

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Аудиовизуальный перформанс, метафорически осмысляющий жизнь великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Известные прелюдии для виолончели соло переосмысливаются сквозь призму современной электронной музыки и дополняются впечатляющим видеоартом. Синхронизированные визуальные эффекты создадут полное погружение, а фрагменты переписки Баха с современниками позволят тебе глубже понять атмосферу эпохи композитора. Ты узнаешь неожиданные факты из биографии Иоганна Баха, которые тебе расскажет артистка театра «Старый дом» Софья Васильева. Исполнители: Софья Васильева — актриса театра «Старый дом»; Глеб Батанов — виолончель; Денис Патрушев — электроника. Мероприятие проходит в рамках проекта «Декада BACH+» в честь 340-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.

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