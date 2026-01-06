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Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

255₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всего на одну ночь ты окунёшься в вайб 2017 года, когда все крутили спиннеры, пили блейзер и слушали треки, которые запомнились навсегда. Тебя будут ждать: тематические декорации, плейлисты, фото-зоны, куча розыгрышей и зон активностей. Всем девушкам с 22:00 до 23:30 льем коктычи за счёт заведения. Надевай свой топовый шмот, бери с собой хайповую тян и залетай.

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