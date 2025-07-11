Baby Melo
Красный проспект, 161
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от 999₽ до 3999₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Baby Melo — один из самых молодых и ярких представителей отечественной хип-хоп сцены, автор таких хитов, как: «Сломана», «ОРВИ», «Вверх, Вниз, Влево, Вправо». Помимо выступления артиста, тебя ждут интерактивные зоны и вечеринка на 1 000+ человек. Возможно, будут и секретные гости!
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