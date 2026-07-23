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Айвазовский Оркестра

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Лаборатория музыкальных открытий — именно так можно назвать каждый концерт этой группы. Они не просто исполняют каверы, а создают настоящие произведения искусства, превращая знакомые мелодии в нечто совершенно новое и захватывающее. Тебя ждёт незабываемое выступление с потрясающими световыми эффектами, где каждый звук отполирован до совершенства. От нежных баллад до взрывных хитов — «Айвазовский Оркестра» докажет, что даже знакомые до слёз песни могут зазвучать по-новому, трогая самые сокровенные струны твоей души. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.

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