Лаборатория музыкальных открытий — именно так можно назвать каждый концерт этой группы. Они не просто исполняют каверы, а создают настоящие произведения искусства, превращая знакомые мелодии в нечто совершенно новое и захватывающее. Тебя ждёт незабываемое выступление с потрясающими световыми эффектами, где каждый звук отполирован до совершенства. От нежных баллад до взрывных хитов — «Айвазовский Оркестра» докажет, что даже знакомые до слёз песни могут зазвучать по-новому, трогая самые сокровенные струны твоей души. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.