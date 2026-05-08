На занятии возьмёшь один из эпизодов фильма и превратишь его в серию постеров, объединённых в зин. В отличие от киноплёнки, где кадры сменяют друг друга, постер останавливает мгновение. Узнаешь, как выбрать кадр, который удерживает внимание на листе. Как тени, световой контраст и крупность плана из фильмов Эйзенштейна работают в статике. Как собрать из отдельных листов книжку, где каждый разворот — самостоятельное графическое высказывание, но вместе они держат ритм.