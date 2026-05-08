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Авторский постер-зин: эпизод из «Ивана Грозного» Эйзенштейна

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На занятии возьмёшь один из эпизодов фильма и превратишь его в серию постеров, объединённых в зин. В отличие от киноплёнки, где кадры сменяют друг друга, постер останавливает мгновение. Узнаешь, как выбрать кадр, который удерживает внимание на листе. Как тени, световой контраст и крупность плана из фильмов Эйзенштейна работают в статике. Как собрать из отдельных листов книжку, где каждый разворот — самостоятельное графическое высказывание, но вместе они держат ритм.

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