Авторский постер-зин: эпизод из «Ивана Грозного» Эйзенштейна
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На занятии возьмёшь один из эпизодов фильма и превратишь его в серию постеров, объединённых в зин. В отличие от киноплёнки, где кадры сменяют друг друга, постер останавливает мгновение. Узнаешь, как выбрать кадр, который удерживает внимание на листе. Как тени, световой контраст и крупность плана из фильмов Эйзенштейна работают в статике. Как собрать из отдельных листов книжку, где каждый разворот — самостоятельное графическое высказывание, но вместе они держат ритм.
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