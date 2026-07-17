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Автопортрет

Арт Ель
улица Романова, 23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Вечер уютного общения за созданием коллажа. Ты сможешь узнать себя, полюбить своего внутреннего человека, попытаться увидеть самого себя глазами художника — тут и чаёк травяной с мёдом, и знакомства, и интересный творческие опыт. Просьба прихватить с собой ненужные журналы, газеты, фото, иллюстрации, они станут инструментом для твоего творчества. Проводит встречу Витюк Ярослава.

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