Вечер уютного общения за созданием коллажа. Ты сможешь узнать себя, полюбить своего внутреннего человека, попытаться увидеть самого себя глазами художника — тут и чаёк травяной с мёдом, и знакомства, и интересный творческие опыт. Просьба прихватить с собой ненужные журналы, газеты, фото, иллюстрации, они станут инструментом для твоего творчества. Проводит встречу Витюк Ярослава.