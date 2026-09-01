Выставка «Монро. Всемирная красота» завершена, и в качестве красивого финала организаторы предлагают выставочным экземплярам обрести новых владельцев. На закрывающий аукцион отправятся 20 снимков из коллекции. Отбирая лоты, кураторы сознательно ушли от привычных глянцевых образов. На этих кадрах Мэрилин смеётся, читает в перерыве между дублями или просто поправляет волосы. Это репортажные съёмки и редкие студийные портреты, где иконе массовой культуры возвращён человеческий масштаб, а за растиражированным символом виден глубокий и живой человек. У тебя будет редкая возможность сделать так, чтобы память о выставке не осталась просто мимолётной эмоцией, а превратилась в артефакт прекрасной эпохи на твоей стене. На аукцион необходимо заранее зарегистрироваться. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00.