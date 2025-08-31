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Аукцион Changers

100 квадратов
Ядринцевская улица, 37к1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Фестивали

Про событие

Благотворительный аукцион работ с выставки Changers. Часть средств уйдёт на развитие галереи «100 квадратов», где выставка проходила. Если ты хочешь украсить интерьер уникальными плакатами или картинами в единственном экземпляре, приходи обязательно. Вход свободный. В карусели мы разместили часть лотов, чтобы ты заранее мог посмотреть, что можно будет приобрести.

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