Благотворительный аукцион работ с выставки Changers. Часть средств уйдёт на развитие галереи «100 квадратов», где выставка проходила. Если ты хочешь украсить интерьер уникальными плакатами или картинами в единственном экземпляре, приходи обязательно. Вход свободный. В карусели мы разместили часть лотов, чтобы ты заранее мог посмотреть, что можно будет приобрести.