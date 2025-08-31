Аукцион Changers
Ядринцевская улица, 37к1
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Фестивали
Про событие
Благотворительный аукцион работ с выставки Changers. Часть средств уйдёт на развитие галереи «100 квадратов», где выставка проходила. Если ты хочешь украсить интерьер уникальными плакатами или картинами в единственном экземпляре, приходи обязательно. Вход свободный. В карусели мы разместили часть лотов, чтобы ты заранее мог посмотреть, что можно будет приобрести.
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