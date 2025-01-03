Профессиональные музыканты с огромным опытом концертной деятельности. Группа работала на одной сцене с такими артистами как: Hi-Fi, «Леприконсы», Григорий Лепс, «Смысловые галлюцинации», Митя Фомин, «Братья Грим»! Тебя ждут взрывные эмоции и невероятная атмосфера. Любимые хиты в живом исполнении! Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.