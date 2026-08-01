Причина посетить показ: ощутить магию кино, говорящего на языке танца, музыки и орнаментов. Фильм стал последней законченной работой Сергея Параджанова и посвящён памяти Андрея Тарковского. Эта завораживающая восточная притча по мотивам сказки Михаила Лермонтова удостоилась премии «Ника», завоевав признание благодаря уникальной живописной эстетике. О фильме: Бедный музыкант влюбляется в дочку богатого купца, но отец девушки отказывается отдавать её замуж за бедняка. Чтобы завоевать право на счастье, юный певец отправляется в тысячедневные скитания, обещая разбогатеть. Его путь превращается в испытание верности и духа среди завораживающих восточных орнаментов. Торжественная обрядовая атмосфера создаёт поэтическое пространство, где любящие сердца ждут спасительного чуда. Кинопоказ бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться.