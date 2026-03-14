Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берёт любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Его визитная карточка — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»!