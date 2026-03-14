ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Новосибирск
  2. События

Артём Пора Домой

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

1590₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берёт любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Его визитная карточка — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста