Выставка современного искусства в рамках «Ночи музеев», посвящённая русским сказкам. В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура, кокошники и даже свечи. Расписание мероприятий: 20:00 — открытие дверей. 20:30 — выступление семейного казачьего ансамбля «Тулумбаш» с тайным репертуаром из закулисья профессиональных фольклористов. Тебя ждёт знакомство с русским эротическим и юмористическим фольклором — песни, сказки, интересные факты (часть первая). 21:00 — выступление музыкального дуэта с перчинкой из самого сердца Сибири «Версия народная». Авторские острые песни о жизни простых людей. Если что, можно будет смело подпевать:) 21:40 — продолжение познавательных историй от семейного казачьего ансамбля «Тулумбаш» (часть вторая, заключительная). 22:30 — выступление группы «Ильвинги» со сказочными песнями с альбома «Сирин». Билет можно купить на входе.