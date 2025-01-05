Молодой и дерзкий коллектив из Новосибирска. Невероятно талантливые ребята, исполняющие лучшие хиты. В их репертуаре ты найдёшь: Abba, Ace of Base, Bruno Mars, Anna Asti, Cream Soda и много тебе известного и любимого. Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.