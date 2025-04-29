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Антон Макаров

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Акустический концерт лидера и автора песен рок-группы «Диктофон», которая стремительно завоевала любовь широкой аудитории....«Это городской романс и последний киносеанс. Это наш счастливый шанс добраться до дома...» — вспомнил?:) Ну, так вот: Акустические сеты Антона — это всё тот же «Диктофон», но под другим, более камерным соусом. Экспрессия и самоотдача на том же уровне, а музыкант профессионально и очень внимательно работает с публикой, так что буквально каждый зритель чувствует себя сопричастным чему-то важному и красивому. Тот самый случай, когда просто человек с гитарой способен удерживать внимание какой угодно большой аудитории.

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