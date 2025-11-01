Премьера документального фильма о петербургском художнике Анатолии Белкине, ставшем свидетелем нескольких эпох и одним из творцов современного искусства. Также состоится творческая встреча со съёмочной группой: режиссёром Юлией Бобковой и продюсером Станиславом Ершовым. Картина раскрывает многогранную личность мастера через его творчество, быт с семьёй и питомцами, а также связи с другими талантливыми деятелями искусства. В фильме переплетаются личные истории, творческие процессы и размышления художника о роли искусства в современном мире. Динамичный монтаж превращает повествование в гимн творчеству как способу противостоять времени.