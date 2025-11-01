Анатолий Белкин. Высокая вода
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Про событие
Премьера документального фильма о петербургском художнике Анатолии Белкине, ставшем свидетелем нескольких эпох и одним из творцов современного искусства. Также состоится творческая встреча со съёмочной группой: режиссёром Юлией Бобковой и продюсером Станиславом Ершовым. Картина раскрывает многогранную личность мастера через его творчество, быт с семьёй и питомцами, а также связи с другими талантливыми деятелями искусства. В фильме переплетаются личные истории, творческие процессы и размышления художника о роли искусства в современном мире. Динамичный монтаж превращает повествование в гимн творчеству как способу противостоять времени.
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