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Про событие
Еженедельное караоке-действо, где ты можешь спеть свою любимую песню много раз. Вот уже больше года, каждое воскресенье можно как следует эмоционально разгрузиться и спеть то что тебе реально нравится! Ведущий — Рома Тоббишь. Участие в караоке — 100 рублей (платишь один раз, поёшь сколько хочешь в порядке очереди).
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