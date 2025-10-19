Еженедельное караоке-действо, где ты можешь спеть свою любимую песню много раз. Вот уже больше года, каждое воскресенье можно как следует эмоционально разгрузиться и спеть то что тебе реально нравится! Ведущий — Рома Тоббишь. Участие в караоке — 100 рублей (платишь один раз, поёшь сколько хочешь в порядке очереди).