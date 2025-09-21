Акустическая вечеринка с Newsip
Красный проспект, 22
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Вечеринки
Еда
Про событие
Newsip — кавер-группа, вдохновлённая как британским фьюженом, так и сибирскими трущобами. Их концерты — это не только известные песни с авторской аранжировкой, но и знакомство с менее известными музыкальными явлениями. В стоимость билета входит напиток из бара.
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