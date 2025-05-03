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Акцентное кольцо «Бантик»

Каникулы
улица Свердлова, 11

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1900₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию акцентного trendy колечка «Бантик» из ювелирного стекла в три оборота. Можно выбрать цвета бусин для твоего будущего кольца при оплате: белый, розовый для нежного настроения. Красный, серебряный и черный для драматичного гранж образа. 1,5 часа творчества в уютной атмосфере, где время замедляется. Пока ты будешь занят волшебством, организаторы угостят тебя ароматным чаем и домашним кексом, который Василина испечёт специально для мастер класса. Даже если ты впервые будешь держать ювелирный трос — не страшно! Бантик любит смелых новичков. А ещё он обожает комплименты — готовься получать их в свой адрес:) Ведущая: Василина — основательница бренда украшений «По любви». Количество мест ограничено.

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