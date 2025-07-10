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AI x Human: Новая эра дизайна

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка «AI x Human: Новая эра дизайна» — это исследование о симбиозе человека и искусственного интеллекта в творчестве. Современный дизайн стоит на пороге новой эры — эры совместного творчества человека и искусственного интеллекта. Экспозиция представляет собой масштабное исследование того, как нейросети и алгоритмы трансформируют визуальную культуру, становясь не только инструментами, но и полноценными участниками творческого процесса. Это не просто демонстрация работ, созданных с помощью ИИ — это глубокое погружение в вопросы авторства, эстетики и восприятия искусства в цифровую эпоху. «Наша задача — показать, что ИИ в искусстве — это не угроза и не игрушка, а новый способ мышления и выражения. Мы создаём пространство для диалога, где можно наглядно увидеть, как рождается искусство будущего», — отмечают авторы проекта Полина Золотарёва и Анастасия Мурашкина. Открытие выставки – 10 июля в 18:00, вход свободный Авторская экскурсия по выставке – 17 июля в 18:30. Лекция от авторов выставки «Как понять нейросеть» – 23 июля в 18:30

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Комментарии

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Саша
10 августа 2025, 20:33

300 рублей за 5 мин обойти выставку и поглазеть на распечатанные картинки с пикселями Если бы проект был только в сети было бы круче

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