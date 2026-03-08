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8 Марта в португальском ключе: вино, кухня, саксофон

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Есть вечера, которые остаются в памяти благодаря тонкости ощущений: когда вкус становится откровением, вино — собеседником, а музыка — невидимой нитью, связывающей всех присутствующих. Именно такой вечер ждёт тебя в честь 8 Марта: погружение в атмосферу Португалии через призму её ярких вин, гастрономических традиций и музыкального колорита. Тебя ждёт парная дегустация — четыре диалога вкусов. В центре внимания — вина португальского хозяйства Anselmo Mendes и блюда, рождённые вдохновением от традиционных рецептов Лиссабона и Порту. Сомелье Евгений Суворкин откроет дверь в мир португальского виноделия: ты узнаешь о терруарах Винью-Верде, о горных виноградниках севера страны, о том, как рождается вино и какие сорта винограда формируют его характер. Музыкальную линию создаст саксофонист, заслуженный артист России Андрей Турыгин. Его импровизации — эхо лиссабонских улочек, где самба переплетается с босса-новой, а звуки напоминают о закатах над Тежу. Мелодии не заглушат разговоры, но придадут им особый ритм — тот, что остаётся в памяти. А ещё будут маленькие сюрпризы: розыгрыши с призами, которые добавят вечеру ноту игривости и неожиданности.

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