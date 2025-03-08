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8 Марта: розовая фантазия

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В честь самого женственного праздника в году шеф-повар кино-кафе «Премьера» подготовил специальное меню, каждое блюдо которого идеально сочетается с изысканными розовыми винами, подобранными талантливым сомелье Евгением Суворкиным. Каждое вино — это история, каждый глоток — маленькое путешествие. Евгений проведёт тебя через дегустацию, раскрывая тонкости и нюансы каждого вина, делая вечер не только вкусным, но и познавательным. Атмосфера вечера будет наполнена чувственной музыкой в исполнении Дмитрия Дона, известного как «король винила». Его мелодии создадут идеальное сопровождение для твоего гастрономического путешествия, добавляя нотку романтики и элегантности. Каждая гостья получит в подарок бокал игристого вина и праздничный десерт, созданный шеф-поваром специально для этого случая. Винный cет «Розовая фантазия»: — Корвеццо «Кюве Розе Миллезимато Экстра Драй», сухое, Италия; — Каса Сантуш Лима «Вараш Розе», сухое, Португалия; — Шато Л'Ермит д'Озан Гри Маран «Сабль де Камарг», сухое, Франция; — Сан Алехандро «Виньяс де Мьедес Гарнача Розадо», сухое, Испания; — «Рем Акчурин» Пино Нуар Розе, сухое, Россия.

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