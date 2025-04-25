В центре лекции в рамках авторского курса филолога Дмитрия Шелякова «Нужные книги» — парадоксы художественного мира Фёдора Михайловича Достоевского. На лекции ты сможешь обсудить: — «Записки из подполья» как метафизический и эстетический центр великого пятикнижия писателя. — как диалектика и жизнь спорят друг с другом в мире романа «Преступление и наказание». — проблематику финалов романа в последних сериальных экранизациях Дмитрия Светозарова (2007) и Владимира Мирзоева (2024). Лектор: Дмитрий Шеляков — филолог, лауреат премий в области инновационного образования, один из основателей и участников Школы Диалога Культур в Новосибирске. Автор технологии литературного образования. Его работы публиковались в журналах «Аквариус», «Васильевский Остров», «Крещатик», «КоммерсантЪ Сибирь. Тренды. Стиль жизни», а также в газетах «Известия», «Континент Сибирь», «Книжное обозрение», «Книжная витрина» и в новосибирском литературном проспекте «КапиталЪ».