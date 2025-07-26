Фестиваль молодёжного рока “Zone 52” — энергия и драйв в Нижнем Новгороде! На сцене выступят талантливые коллективы: «плохие отношения», «Крезо», «БольныеМысли» и «CASI». Каждая из групп представит свои лучшие треки и создаст неповторимую атмосферу, полную энергии и драйва