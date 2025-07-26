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Zone 52

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль молодёжного рока “Zone 52” — энергия и драйв в Нижнем Новгороде! На сцене выступят талантливые коллективы: «плохие отношения», «Крезо», «БольныеМысли» и «CASI». Каждая из групп представит свои лучшие треки и создаст неповторимую атмосферу, полную энергии и драйва

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