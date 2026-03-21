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Защита ВКР по тоскостроению

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Защита выпускной квалификационной работы студентов по тоскостроению. Call Us Колос — эмо\математика (СПБ) incoil. — эмо\почерневший скрамз old guard is dead — скрамз\чёрный хардкор верните рекса — эмовиоленс\90-е скрамз (НиНо\СПб) Настоятельно просят комиссию собраться в 19:00, начало проведения — 20:00 Стоимость: 400/600 (с репостом\без репоста) Пост: https://vk.ru/emovkr?w=wall-236362735_1

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