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  1. Нижний Новгород
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Запрет

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль «Запрет» спускается с московских окраин в Нижний Новгород, чтобы устроить инструментальное вторжение. Никаких слов — только вибрации, шум, ритмы и наэлектризованное напряжение. В этот вечер шумят: Iknownothing (Самара) - кристально выверенный минималистичный пост-рок с теплым меланхоличным звучанием и яркими красками. Причалы и Пристани - post-rock. The Invisible Machine Engine - Instrumental, Psychedelic, Math, Progressive. Quantize - инструментальная группа из Нижнего Новгорода. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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