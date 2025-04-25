Фестиваль «Запрет» спускается с московских окраин в Нижний Новгород, чтобы устроить инструментальное вторжение. Никаких слов — только вибрации, шум, ритмы и наэлектризованное напряжение. В этот вечер шумят: Iknownothing (Самара) - кристально выверенный минималистичный пост-рок с теплым меланхоличным звучанием и яркими красками. Причалы и Пристани - post-rock. The Invisible Machine Engine - Instrumental, Psychedelic, Math, Progressive. Quantize - инструментальная группа из Нижнего Новгорода. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.