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Yauza Club Showcase

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шоукейс от независимого лейбла Yauza Club, представляющего современную альтернативную музыку. Шугейз, рэп, автотюн и подложки с брейками — всё тут: Youth Resort — уже ставший культовым проект, который сочетает в себе беззаботную слэкерскую эстетику родного лейбла Colanade Magic Bros, рефлексию и насыщенные разножанровые аранжировки. Второй этаж поражает — ветераны московской инди сцены с атмосферной и мелодичной музыкой на грани дрим-попа, пост-панка и брейкбита. метеорит 2025 — петербургская арт-рок формация, создающая сочетание шаманского шугейза, эмбиента и задумчивого слоукора. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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