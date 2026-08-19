Есть в уходящем августе день, когда лето словно замирает на мгновение, чтобы щедро одарить ароматом мёда и румяных яблок. Это Яблочный Спас — событие, в котором слились воедино народные традиции, праздник Преображения и многочисленные приметы, связанные с концом августа и переходом к осени. Тебя приглашают на встречу, где вместе с кандидатом богословия Алексеем Дьяконовым ты прикоснёшься к истории этого удивительного праздника. Поговоришь о том, что стоит за привычным названием: почему именно яблоки, почему именно в середине августа и какой глубокий смысл скрыт в обряде освящения первых плодов. Узнаешь, как раньше праздновали Спас в крестьянских домах и господских усадьбах, какие приметы были связаны с этим днём и почему это событие для людей ранее было таким значимым. Встреча пройдёт в гостиной дома Авдотьи Скворцовой, а после тебя ждёт продолжение под открытым небом.